Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda şampiyonluk mesajı verdi. 200 milyon dolarlık Aslantepe projesinin temeli 23 Nisan'da atılıyor.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, camiaya hem tarihi finansal başarıları aktardı hem de kulübün geleceğini değiştirecek dev tesisin detaylarını ilk kez paylaştı.

200 MİLYON DOLARLIK ASLANTEPE PROJESİ

Konuşmasının en önemli bölümünü Ali Sami Yen Spor Kompleksi etrafında hayata geçirilecek olan Aslantepe projesine ayıran Dursun Özbek, amatör branşlar ve idari yapı için büyük bir adım attıklarını duyurdu.

Toplam 150 bin metrekarelik devasa bir alana yayılacak olan projenin bütçesinin 200 milyon dolar olduğunu vurgulayan Özbek, "Uluslararası boyutta basketbol ve voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve idari binalar yapıyoruz. Ruhsatları çıkardık." ifadelerini kullandı. Özbek ayrıca bu dev yatırımın temelinin anlamlı bir günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda atılacağını müjdeleyerek tüm camiayı çocuklarıyla birlikte törene davet etti.

"TÜRKİYE'DE TEK KAR AÇIKLAYAN KULÜBÜZ"

Galatasaray'ın mali yapısındaki olumlu tabloya da değinen Özbek, ekonomik anlamda iki büyük rakiplerini de geride bıraktıklarını belirtti. "Türkiye'de tek kar açıklayan kulübüz." diyen Özbek, destek veren tüm camiaya teşekkür ederken naklen yayın gelirlerinin düşüklüğünden ötürü yeni pazarlara açılmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN DOSTA DÜŞMANA MESAJ

Yaklaşan zorlu Ankara deplasmanına da değinen Başkan Dursun Özbek, takımın şampiyon olacağına sonsuz bir inanç beslediklerini dile getirdi. Salondan futbolcular için büyük bir alkış isteyen Özbek, sözlerini şu iddialı ifadelerle noktaladı:

"Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız."

