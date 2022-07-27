Dursun Özbek'ten flaş eleştiri! ''Galatasaray Başkanı olarak utanıyorum!''

Galatasaray Başkanı Dursunz Özbek'ten flaş açıklamalar geldi. Galatasaray başkanı olarak eleştirilerde bulunan Özbek, "A takımımız küçük sahada idman yapıyor. Bu yakışıyor mu Galatasaray'a?" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BAŞKANI OLARAK UTANDIM"

"Mevcut tesislerimiz, Galatasaray'ın büyüklüğüne göre tesisler değil. Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gezdim. Galatasaray Başkanı olarak utandım. Artık Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız. 50 seneden bu yana tesisleşme için kimse bir şey yapmamış. Artık futbol için bizim kalemiz olan yeri güncellememiz gerektiğini ifade ediyorum. Asıl saha bakımda olduğu için A takımımız küçük sahada idman yapıyor. Bu yakışıyor mu Galatasaray'a?"

"KULÜBÜ FECİ ŞEKİLDE YIPRATIYOR"

"Kulübün içinde olduğu faiz sarmalı, kulübü feci şekilde yıpratıyor. Senede 400-450 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin en başarılı spor kulübüyüz.

Bankalar Birliği anlaşmasından kalan krediyi kapatmayı hedefliyorum. Yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyorum. Galatasaray Adası, kulübün tamamen sosyal tesisi olacak. Bunun sözünü veriyorum."



