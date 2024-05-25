Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına müjde! ''Yıldızlara hazırlıklı olun''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sezonun planlaması ve Konyaspor maçı hakkında konuşan Dursun Özbek, taraftarlarına yıldız sözü verdi.

"YILDIZLARA HAZIRLIKLI OLUN"

"Galatasaray dünyaca bilinen Avrupa'nın önemli takımlarından birisi. Galatasaray'da Yıldız oyuncu hiçbir zaman eksik olmadı. Bundan sonraki dönemde de alışılmış bir şeyin değiştirilmesi kolay değil. Hazırlıklı olun. Yıldızlara hazırlıklı olun. 2024'te inşallah 24. şampiyonluk, 2025'te de 5. yıldız... Galatasaray'ın mücadele ettiği seviyedeki takımlarda olması gereken yıldız futbolcular her zaman Galatasaray'da olacak. Bunun çok faydasını görüyoruz. Sürekli 50 bin kişiye oynayan bir sezon geçirdik. Dolayısıyla insanlar bu yıldızları görmeye geliyor."

"HERKESİN MORALİ SON DERECE YERİNDE"

"Tepede iki takım yalnız kaldı. Diğer takımlar 40-50 puan geride kaldı. Heyecan daha fazla zirvedeki takımların maçlarında oldu. Konya maçına güzel hazırlandık. Dün bütün etkinliklerimizi iptal ettik, zamanımızı Florya'da geçiriyoruz. Dün de Florya'da futbolcularla, aileleriyle çok güzel bir piknik yaptık. Herkesin morali son derece yerinde. Dolayısıyla Konya maçına hazırız."





