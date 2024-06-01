Dursun Özbek'ten gündem olacak Jose Mourinho açıklaması! 'Demek ki...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transferler için hazırlık olduklarının mesajını veren Özbek, "Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

"HAZIRLIKLAR YAPILDI, TRANSFERLER İÇİN HAZIRIZ"

Transferler için hazır olduklarının mesajını veren Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynayacağız, hazırlıklar yapıldı Transferler için hazırız. Taraftarımızı mutlu edecek takımı kurmak için çalışıyoruz. Süper Lig de önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarı! Kimse merak etmesin, biz hazırız." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Dursun Özbek şu şekilde yanıt verdi:

"Değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayıs ayının kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. Gelecek sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız."





