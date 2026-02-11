Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu iddialarına yanıt! "Birileri düğmeye basmış"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

TARAFTARA ÇAĞRI

"Futbol takımız Süper Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor. Juventus ile oynayacağız ve onlara karşı tarihi zaferler kazandık. Önümüzdeki Salı gecesi yine böyle bir maç olacak, inanıyorum. Taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçında takıma desteğe davet ediyorum."

"STADIMIZIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR"

“Aslantepe için ruhsat almak üzereyiz. Nisan ayı gibi temel atma töreni planlıyoruz. Kemerburgaz'da alt yapı tesisi için çalışmalar devam ediyor. Mecidiyeköy'deki rezidansın teslimatını Mayıs ayında yapacağız. Riva'da ikinci faz çalışmaları başladı, satışlarımız da iyi durumda. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Stadın elden geçmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var.”

"BİRİLERİ DÜĞMEYE BASMIŞ"

“Galatasaray'ı fersah fersah rakiplerinin önüne geçirecek projeleri yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'ı dışardan yıpratma çalışmaları son derece hızlı ve yoğun şekilde devam ediyor. Tüm sektörlerde, aklınıza kim gelirse... Yorumcusu, gazetecisi, şarkıcısı, mankeni... Evet mankeni… Organize bir şekilde söylemler aynı... Sanki birileri düğmeye basmış."

“BUNU SÖYLEYE KİŞİLER ZIR CAHİLLER! BAŞKANLARI KARIŞTIRIYORLAR”

“Akla ziyan şeyler var. Ben bir yerde TFF Başkanı'na ‘Sakın ha bu polemiklere girme’ demişim. G.Saray Başkanı, TFF Başkanı'na gitmiş demiş ki ‘Biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz. Bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım!’ Bak bak bak. Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray başkanını tanıyor. Bunu söyleyen kişiler zır cahiller. Bizim şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Bunu söyleyen kişilerin başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz.”