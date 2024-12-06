Dursun Özbek harekete geçti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in adliye çıkışı yaptığı açıklama şöyle;

Dursun Özbek: "Bildiğiniz gibi TFF başkanı, dün katıldığı yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, bütün camiaya yapılmış olarak addedilir. Biz de bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gereğini yapacağına eminim.

TFF'YE GÜVENMİYORUM

Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim."