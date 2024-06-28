SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dursun Özbek'ten kafa karıştıran açıklama! ''Hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi''

Dursun Özbek'ten kafa karıştıran açıklama! ''Hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma sponsorluğu için imza töreni düzenledi. Transferler hakkında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, şu ana kadar hiçbir oyuncularına teklif gelmediğini ifade etti.

Dursun Özbek'ten kafa karıştıran açıklama! ''Hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi''

Galatasaray'da forma sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.

"BU ANLAŞMA İÇİN PUMA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

GRJZL6eXkAAiDRo

"Bu anlaşma için PUMA'ya teşekkür ederim. Dünyanın en önemli markalarından biri. Yeni fikirlere ve önerilere açıklar. Yaptığımız yeni işbirliği oldukça büyük faydalar sağlayacak. Uzun vadeli stratejik bir işbirliği olacak. Bizimle aynı hayalleri kurduklarını ve aynı vizyona sahip olduklarını bize hissettirdiler. Bu bizi büyük başarılara götürecek."

"BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN TEKLİF VAR MI?"

GRJZHhDXUAEYm1p

Dursun Özbek: "Takımın omurgasını korumayı düşünüyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok çetin bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz."

"ATTIĞINIZ İMZA SİZİ BAĞLIYOR"

GRJYNkSXQAEk8C6

"Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum."

OĞUZ AYDIN TRANSFERİ

GRJZhQeXoAAMwlc

"Oğuz Aydın iyi bir futbolcu. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Takım arkadaşının annesiyle yattı''''Takım arkadaşının annesiyle yattı''
Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi!Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi!
Arda Güler'den büyük kehanet!Arda Güler'den büyük kehanet!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel canlı yayında meydan okudu: "Erdoğan'ın kaçamayacağı bir teklif"

Özgür Özel canlı yayında meydan okudu: "Erdoğan'ın kaçamayacağı bir teklif"

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Arda Güler'den büyük kehanet!

Arda Güler'den büyük kehanet!

''Hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi''

''Hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi''

Fenerbahçe'ye 20 milyon euro'luk yıldız oyuncu!

Fenerbahçe'ye 20 milyon euro'luk yıldız oyuncu!

Galatasaray'a Tete transferi yüzünden tarihi bir ceza gelebilir!

Galatasaray'a Tete transferi yüzünden tarihi bir ceza gelebilir!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.