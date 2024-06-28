Dursun Özbek'ten kafa karıştıran açıklama! ''Hiçbir oyuncumuza teklif gelmedi''

Galatasaray'da forma sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.

"BU ANLAŞMA İÇİN PUMA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu anlaşma için PUMA'ya teşekkür ederim. Dünyanın en önemli markalarından biri. Yeni fikirlere ve önerilere açıklar. Yaptığımız yeni işbirliği oldukça büyük faydalar sağlayacak. Uzun vadeli stratejik bir işbirliği olacak. Bizimle aynı hayalleri kurduklarını ve aynı vizyona sahip olduklarını bize hissettirdiler. Bu bizi büyük başarılara götürecek."

"BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN TEKLİF VAR MI?"

Dursun Özbek: "Takımın omurgasını korumayı düşünüyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok çetin bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz."

"ATTIĞINIZ İMZA SİZİ BAĞLIYOR"

"Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum."

OĞUZ AYDIN TRANSFERİ

"Oğuz Aydın iyi bir futbolcu. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."





