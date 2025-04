Dursun Özbek'ten Kayserispor açıklaması! "Fenerbahçe’den bir puan aldı gitti"

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor’la karşılaşacağı maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konakladıkları otelde basın açıklaması düzenledi.

"KAYSERİSPOR, FENERBAHÇE'DEN PUAL ALDI GİTTİ"

Başkan Özbek, "Konya’da bir yarı final maçına çıkacağız. Bunlar tek maçlık eşleşme ve hedefimiz tabii bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Onun için hazırlıklarımız tamam. Bugün oynayacağımız maç da çok önemli. Hatta lig de çok büyük önem arz ediyor. Çünkü artık sonuna doğru geliyoruz. Avrupa’ya gidecekler, şampiyonluklar, düşecek takımlar hepsinin büyük bir mücadelesi var. Dolayısıyla ligin belki de en stresli, en yoğun haftalarına giriliyor. Bizim hedefimiz tabii her iki kulvarda da başarıyı yapalım ama tabii biraz önce de söylediğim gibi çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı. Kupada da yolumuza devam edersek maçımız orada var. Ben buradan taraftarlarıma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulundaki arkadaşlara, oyuncularıma, teknik kadroma, herkese buradan bir çağrı yapmak istiyorum; bu 6 hafta ligin en önemli haftası. Bir iki maçta her şey değişebiliyor. Pazar günü de bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, geldi. Fenerbahçe’den bir puan aldı gitti. Şimdi bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Buradan yapacağım çağrıda ifade ettiğim gibi her maçımıza bir final havasında çıkmamız gerekiyor. Buradan bütün Galatasaraylı taraftarlara bu mesajı vermek istiyorum. Bitmiş hiçbir şey yok. Dolayısıyla lig devam ediyor. Biz Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali, kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonda oynayıp hedefe ulaşmak" şeklinde konuştu.

"ELBETTE Kİ HEDEFİMİZ 5. YILDIZI ALMAK"

Süper Lig’de 5 puan önde olmanın çok önemli olmadığını ifade eden Başkan Özbek, "Biz hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette ki hedefimiz 5. yıldızı almak. Ama kalan maçlarımızı hiçbir şekilde rehavete düşmeden üstün seviyede bir ciddiyet ve konsantrasyonla oynayacağız" diye konuştu.