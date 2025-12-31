SPOR

Galatasaray, Gianmarco Pozzecco'yu resmen açıkladı!

Galatasaray MCT Technic’te başantrenörlük görevine Avrupa basketbolunun renkli ve başarılı isimlerinden Gianmarco “Gigi” Pozzecco getirildi. İtalyan çalıştırıcı, enerjisi, kazanan kimliği ve tecrübesiyle sarı-kırmızılılarda yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray MCT Technic'te Yakup Sekizkök'ten boşalan başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Gianmarco Pozzecco getirildi.

İşte Galatasaray MCT Technic transferi böyle duyurdu:

"Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Gianmarco "Gigi" Pozzecco!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, kulüp ve millî takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026/27 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır.

5 Ocak 2026'da başlayacağı görevinde yeni başantrenörümüz Gianmarco Pozzecco'ya başarılar diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.

15 Eylül 1972 doğumlu olan Gianmarco Pozzecco, İtalyan basketbolunun hem oyuncu hem de antrenör olarak en ikonik isimlerinden biridir. Oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı oyunculuk kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, ayrıca İtalya Millî Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda görev almış; kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları ve EuroLeague finalleri yaşamıştır.

Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçilmiştir. Sassari ile ortaya koyduğu üstün performansın ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Pozzecco, 2022–2025 yılları arasında İtalya Millî Takımı başantrenörü olarak EuroBasket ve Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil etmiştir.

Tutkusu, saha kenarındaki enerjisi ve oyuncularıyla kurduğu güçlü bağ ile tanınan Gianmarco Pozzecco'ya bir kez daha Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı renklerimiz altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz."

