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Dursun Özbek'ten olay yaratan iddia! ''Ali Koç 4'ü silahlı olmak üzere 70 adamla birlikte geldi! Bunun adı terörizmdir''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 15:50
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un dün gece stadyuma yöneticileriyle birlikte girmesiyle ilgili açıklama yaptı. Dursun Özbek, "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir." dedi.

Dursun Özbek'ten olay yaratan iddia! ''Ali Koç 4'ü silahlı olmak üzere 70 adamla birlikte geldi! Bunun adı terörizmdir''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMİN ARTIK ÖNEMİ YOK!"

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"Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok."

"ALİ KOÇ, 70-80 TANE ADAMIYLA, Kİ İÇLERİNDE 4'Ü SİLAHLI"

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"Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor."

"BENİM CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN ORADAN İÇERİYE ADIM ATAMAZDI"

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"Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı."

BASIN TOPLANTISI KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özbek'in bu toplantıda da derbi ve Fenerbahçe için önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Üyelere bir bilgilendirme mesajı atan Dursun Özbek, mesajında, "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız." sözlerini kullandı.

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