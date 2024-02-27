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Dursun Özbek'ten TFF çıkışı! "Koalisyona karşı savaşıyoruz!" Icardi'nin cezasına sert çıktı

27.02.2024 11:53
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Antalyaspor maçının ardından Galatasaray Başbakanı Dursun Özbek sitem dolu bir açıklama yaptı. TFF'yi hedef alan Özbek, "Galatasaray birçok cephede savaşıyor, isim açıklamaya gerek yok" dedi.

Dün Antalyaspor'u sahasında konuk eden sarı kırmızılı takım, Icardi'nin cezası nedeniyle sahaya çıkmadığı maçtan galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaray Başbakanı Dursun Özbek'ten TFF'ye yönelik sert eleştiriler geldi.

"GALATASARAY BİR KOALİSYONA KARŞI SAVAŞIYOR"

Özbek'in Galatasaray Sponsorluk İmza Töreninde yaptığı konuşmadaki ifadeleri şöyle:

  • TFF’nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa’da ve dünyada hedeflerimiz var. Galatasaray’ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez."

  • Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok.

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"ICARDI'YE VERİLEN CEZA HAKSIZ"

  • Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Icardi'nin ne yaptığından ziyade, tartışılması gereken bu kadar kısa sürede ceza verilir mi? Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz derken, bahsettiğimiz şey bu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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