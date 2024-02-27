Dursun Özbek'ten TFF çıkışı! "Koalisyona karşı savaşıyoruz!" Icardi'nin cezasına sert çıktı

Dün Antalyaspor'u sahasında konuk eden sarı kırmızılı takım, Icardi'nin cezası nedeniyle sahaya çıkmadığı maçtan galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaray Başbakanı Dursun Özbek'ten TFF'ye yönelik sert eleştiriler geldi.
Özbek'in Galatasaray Sponsorluk İmza Töreninde yaptığı konuşmadaki ifadeleri şöyle:
TFF’nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa’da ve dünyada hedeflerimiz var. Galatasaray’ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez."