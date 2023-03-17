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Dursun Özbek’ten Zaniolo ve Icardi açıklaması geldi!

17.03.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Zaniolo ve Icardi’nin Galatasaray için çok önemli futbolcular olduğunu belirterek, “Futbol dünyası içinde transferler, gelmeler, gitmeler mümkün. Sezon sonunu görmek lazım. Bu tip futbolcuların Galatasaray’da kalması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Dursun Özbek’ten Zaniolo ve Icardi açıklaması geldi!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi Konya Galatasaraylılar Derneği’ni ziyaret etti. Balkan Dursun Özbek’i Dernek Başkanı Cihat Poçan, Dernek Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz ve taraftarlar karşıladı. Daha sonra derneği gezen Dursun Özbek burada Galatasaraylılar ile bir süre sohbet etti.

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“KONYA’NIN KALEMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

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Dernek ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Konya’ya geldik. Konyaspor ile bugün bir lig maçımız var. Buradaki derneğimizi ziyaret ettim. Galatasaraylılar ile biraz sohbet ettik, dertleştik. Projelerimizi anlattık onlara. Hepsine teşekkür ediyorum, bize büyük ilgi gösteriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu ilgi giderek büyüyecek. Konya’nın da bizim kalemiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

“JESUS’UN SARF ETTİĞİ SÖZLER HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ DOĞRU OLMAZ”

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Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un maçların sahada kazanılmadığını iddia ettiği açıklamaları üzerine, “Jesus önemli bir kulübün, bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan kulübün antrenörü. Dolayısıyla yorumları hakkında, sarf ettiği sözler hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ki ifade ettiği şeylerle ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Bizim bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER, SÖYLENENLER DOĞRUYSA İNANILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

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Özbek, MHK’nın Kasımpaşa maçındaki görüntüleri montajlı bir şekilde yayınladığı iddiaları üzerine de, “Bunu bu sabah gördüm. Sosyal medyaya düşmüş. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum. İnanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar söylenenler doğruysa inanılır gibi değil. Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak artık bu kısır tartışmaların, çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını ifade edeyim, eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl ortaya böyle bir durum ortaya çıkıyor? Ben şahsen inanmak istemiyorum. Onunla da ilgili değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri herhalde bir açıklama yapacaklardır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"ZANİOLO VE ICARDİ’NİN GALATASARAY’DA KALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

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Özbek, Zaniolo ve Icardi’nin transfer söylentileri hakkında ise, “Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla 4 yıl daha Galatasaray’a hizmet edecek. Çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Tabii futbol dünyası içinde transferler, gelmeler, gitmeler mümkün. Sezon sonun görmek lazım. Ne olup bittiğine bakmak lazım. Icardi de çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’a büyük emek veriyor şu anda. Sezon sonunu beklemek lazım. Elbette ki taraftarların bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz. Ama Galatasaray’ın imkanları çerçevesinde tabii ki bu tip futbolcuların Galatasaray’da kalması için biz de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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