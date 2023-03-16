Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus Sevilla maçı sonrası masayı yumrukladı! "Süper Lig'de maçlar sahada kazanılmıyor"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile 2-0'ın rövanşında karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılsa da bu sonuç Sarı-Lacivertliler'e yetmedi.

Avrupa defterini son 16 turunda kapatan temsilcimizde tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası yaptığı açıklamada zaman zaman sahaya yabancı madde atarak oyunun durmasına neden olan taraftara isyan eden Jesus, "Onların istediğini yaptılar" ifadelerini kullandı.

MASAYI YUMRUKLADI: "SÜPER LİG'DE MAÇLAR SAHADA KAZANILMIYOR"

Maç sonu açıklamalarında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Jesus oldukça sert açıklamalarda bulundu. Açıklamaları esnasında masayı yumruklayan Jesus, "Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA İSYAN ETTİ: "TARAFTARLARIN SAHAYA ATMIŞ OLDUĞU MADDELERDEN SONRA..."

"Sevilla zaten maç boyunca oyunu durdurmak için belli hareketler yapıyordu, fakat o dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek bile kalmadı. Çünkü kendi taraftarımızın attığı maddeler sebebiyle oyun durdu, onların istediği olmuş oldu. Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimiz bozuldu. Bu bir gerçek. Sevilla da bunu istiyordu. Zaten Sevilla maç içinde anti oyun dediğimiz oyunu uyguladı. Ellerinden geleni yaptılar. Sevilla hiçbir şey yapmadı. Bir tane pozisyonları yok."

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Takımımın gösterdiği performanstan dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık. Ancak turu geçemedik. Bugün gösterdiğimiz performans Avrupa Ligi'nde üst seviyedeki takımların göstermiş olduğu performanstı."

"ALİ KOÇ ÇOK İYİ BAŞKAN"

"Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamamıştım. Ancak böyle bir tepki olduysa, bunun haksız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok iyi başkanı var. Ben çok fazla başkanla çalıştım, 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. O, çok iyi bir başkan."

