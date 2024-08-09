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Dursun Özbek'ten zehir zemberek sözler! ''Ahlaksızlar! Sizi girdiğiniz yerden çıkartmasını biliriz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.08.2024 16:45
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün üzerine oynanan kirli oyunlar olduğunu söyleyerek, “Kirli oyunlar Galatasaray’ın yükselişini etkileyemez. Kimse Galatasaray’ın yürüyüşünü bozamaz. Geçen sene oluşturduğumuz sevgi iklimi, bu kirli oyunların asıl sebebi” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"AHLAKSIZLARA HİÇBİR TOLERANS GÖSTERMEYECEĞİM"

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Kirli bir yapının Galatasaray’a saldırarak yıpratmaya çalıştığını söyleyen Özbek, “Son 2 senelik başkanlık dönemimde mümkün olduğunca söylediklerimle değil, başardıklarımla konuşmayı tercih ettim. Bugün, bazı şeylere ‘Dur’ demenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacın ne olduğunu sizlerle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Tek bir amaç var; o da, son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın önünü kesmek. Herkes biliyor ki Galatasaray’ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. Bu yüzden akıl almaz iftiralarla, olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar. Açıkçası bu saldırıların olacağını biliyorduk ama bu kıskançlığın bu noktalara varacağını hiç zannetmedik. Bugün itibariyle Galatasaray’a zarar vermeye çalışan bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; saklanmayın, masanın altından çıkın ortaya ve kendinizi gösterin. Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız, saklandığınız köşelerden siz çıkmazsanız, biz sizi oradan çıkartmasını biliriz” diye konuştu.

“GALATASARAY, GÖĞSÜNDE 5. YILDIZLA KUTLAMA YAPMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK”

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Sezon sonunda şampiyon kadroyu koruma kararı aldıklarının altını çizen Başkan Özbek, “Bu akşam sahaya çıkacak takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu, son 2 senenin şampiyonu bir takım. Bu takım geçen sene puan rekoru kıran, istatistiklerde de en önde gelen bir takım. Biz sezon sonunda hocamız ve teknik ekibimizle birlikte bu takımı koruma kararı aldık. Takımımızın daha iyi, daha güçlü olması için de 3 bölge belirledik. Bu bölgelere dair transfer listesinin en üst sıralarındaki oyuncularını da 3 Ağustos itibarıyla takıma dahil ettik. Bunu yönetimimizle, transfer komitemizle, hocamızla ve çalışanlarımızla hep birlikte yaptık. Transfer döneminin bitmesine daha 1 aydan fazla var. Bu takımla geçen seneyi şampiyon tamamladığımızda hedefimizin Avrupa olduğunu sizlere söylemiştik. Bu hedefimiz devam ediyor. Bunu başaracağımızdan da kimsenin endişesi olmasın. Hep birlikte bundan önce başardığımız gibi hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. İyi insanlar kötülüğü karşı her zaman kazanmıştır, yine kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kutlama yapmak için elinden geleni yapacak ve bunu da başaracaktır” ifadelerini kullandı.

“YENİ DÖNEMDE FIRSAT TRANSFERLERİ ÇIKABİLİR"

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Devam eden transfer sezonunda nasıl bir yol izleyeceklerini aktaran Dursun Özbek, "Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla var. Bu zamanı kullanmak istiyoruz. Galatasaray’ın kadrosu çok değerli. Oyuncularımıza teklifler gelebilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Biz Avrupa ve Süper Lig’i hazır şekilde bekliyoruz. Bu süreci de değerlendirmek zorunda olabiliriz. Kimse merak etmesin. Geçen seneki şampiyon kadro ile devam edeceğiz. Güçlenmesi gereken yerlere de takviyelerimizi yaptık" şeklinde konuştu.

“KİMSE GALATASARAY’IN YÜRÜYÜŞÜNÜ BOZAMAZ”

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Galatasaray’ın yükselişinin devam edeceğine vurgu yapan Başkan Özbek, "Önceki sezonlarda da benzer şeyleri denediler. Daha fazlasını bu sezon denemek istiyorlar. Bu kirli oyunlar Galatasaray’ın yükselişini etkileyemez. Bunu denemekten de bıkmadılar. Beyhude bir çaba. Alışkanlıklardan dolayı da bunu deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray’ın yürüyüşünü bozamaz. Geçen sene oluşturduğumuz sevgi iklimi, bu kirli oyunların asıl sebebi" cümlelerini dile getirdi.

“GALATASARAY’I DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK İÇİN BİR YAPI OLUŞTURDUK”

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Sportif AŞ’de yapılacak değişikliklerle alakalı da açıklama yapan Dursun Özbek, "Burada yönetici sayısında artışa gittik. Bunun için de SPK’den izin almak gerekiyor. Dünyada futbol ekonomisi çok hızlı değişiyor. Bu değişimde Galatasaray’ın öncü olduğu belli. Galatasaray’ı daha yükseğe taşımak için bir yapı oluşturduk" sözlerini kaydetti.

“BU KULÜBÜ YIPRATMAYA ÇALIŞANLAR BU KAPIDAN GİREMEYECEK”

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Süper Kupa’da oynadıkları Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasında yaşananların sızmasıyla alakalı gelen soru üzerine Başkan Özbek, "Bilginin nerden sızdığı bizim tespitimizde. Hukuki süreci başlattık. Biz bir sürü yere teklif gönderiyoruz. Buna bağlı olarak bu kulübü yıpratmaya çalışanlar da bu kapıdan giremeyecek" dedi.

"YORUMLARIN DAHA VERİMLİ OLMASI İÇİN LİGİN BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

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Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı alınan farklı mağlubiyetin Galatasaray’a yakışmadığını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her gün konuşmak yerine burada sorularınıza cevap vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Daha sezon başlamadı. Bugün Hatayspor maçıyla sezona başlayacağız. Beşiktaş mağlubiyeti için derin yorumlar yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Hepimiz üzüldük. Yorumların daha verimli olması için ligin başlaması gerektiğini düşündük. Biz zamanı gelince konuşuruz. Hedefimizden sapmadık. Avrupa maçlarımız geliyor. En önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. Çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim, her zaman camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışmıştır.”

“SPONSORLUK ANLAŞMALARININ BİR KISMI DEVAM EDİYOR”

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Mauro Icardi’nin maaşının bir kısmını ödeyen sponsorluk anlaşmalarının bittiği iddialarıyla ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan Dursun Özbek, "Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bazılarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Icardi, bizim önemli bir oyuncumuz. Sistem de aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

“BU KİRLİ OYUNLARI OYNAYANLARA PSİKOLOJİK DESTEK LAZIM”

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Galatasaray’da futbolcuların iki güzel kamp geçirdiğini belirten Başkan Özbek, "Oyuncularımızın duruşlarını ve konuşma tarzlarını inceliyoruz. Herhangi bir psikolojik desteğe ihtiyaçları yok. Psikolojik destek, bize bu kirli oyunları oynayanlara lazım" ifadelerini kullandı.

“BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

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Galatasaray’ı Bankalar Birliği’nden çıkarmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söyleyen Özbek, "Bu proje bizim için çok önemli. Eskiden bu anlaşmadan çıkmayı hayal ediyorduk. Çok yaklaştık. Yapılandırma yapmış tüm kulüpler de bu Bankalar Birliği’nden çıkmak istiyor. Buradan nasıl çıkacağımızı anlatmıştık. Hazırlıkların önemli bir kısmını bitirmiştik ama seçim de yaklaşmıştı. Seçim döneminde bir sonraki yönetime bu işi bırakmayı düşünmüştük. Genel kuruldan aldığımız yetkiyle bir ihale komisyonu kurduk. Bu komisyonun başında değerli başkanımız Adnan Polat var. Adnan Polat, kendi ekibini oluşturdu ve çalışmalara iki gün önce başladı. Adnan Polat, bu işi en iyi yapacak insan. O da toplandı ve komisyonu kurdu" şeklinde konuştu.

“KEREM AKTÜRKOĞLU BİZİM EVLADIMIZ”

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Son olarak transfer sezonunu kapatmadıklarını ve Kerem Aktürkoğlu’nun kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Her takım bu transfer işinin içinde olur. Sezon devam ederken bazen önemli teklifler gelebilir. Kadrodan bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Transfer sezonunu kapattık demek doğru olmaz. Fırsat transferleri çıkabilir. Bunları kovalıyoruz. Kerem Aktürkoğlu da bizim oyuncumuz. Son 2 şampiyonlukta çok iyi performans gösterdi. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki olayları abartarak ortaya koymak Galatasaray’ı yıpratmaya çalışmaktır. Kerem bizim evladımız. Hepimizin ailesi var. Aile içinde olmaması gereken şeyler olabilir ama yine de evladınızdan vazgeçmezsiniz. Bu durum kirli yapıların bir senaryosudur. Galatasaray olarak bu olayların yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizi seven herkesle beraber bir bütünüz" ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek galatasaray
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