Dursun Özbek: Tüm algılara rağmen biz sahada kalmaya devam ediyoruz

Galatasaray’da Nisan ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıda kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri yer aldı.

"YENİ SÖZLEŞMELER YAPTIK"

Riva Projesi ve Galatasaray Adası ile ilgili bilgiler veren Dursun Özbek, “Yeni sözleşmeler yaptık. Bu sözleşmelerle Galatasaray çok önemli mali getiriler elde edecek. Galatasaray Adası'nda da havuz bölümlerinin kazıklarının çürüdüğü için orada çalışmalarımız devam ediyor. Adayı şu anda işletmeye açtık. Çalışmalarımız sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın dünyaca tanınan bir spor markası olması ve bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin gelecek yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki sportif başarıları da değinen Başkan Özbek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Erkek voleybol takımımız da Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de takımımız net bir galibiyetle alarak adını finale yazdıracak. Kadın voleybol takımımız da yarın üçüncülük maçına çıkacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da hafta sonu kendi evimizde şampiyonluk maçı için son karşılaşmasına çıkacak" diye konuştu.



‘TESİSLEŞME, OLMAZSA OLMAZ’

Tesisleşmenin önemine dikkat çeken Özbek, “İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız zaman tüm takımlarımız sürdürülebilir bir şekilde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en üst sıralarındaki yerini kuvvetlendirecek. Tesisleşme, olmazsa olmaz. Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, tesislerimizi tamamlamamız lazım. Bunun için uğraşıyoruz. Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı. Salon sporlarında da artık maçları oynamak için yer aramaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Kulüp için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım" şeklinde konuştu.

‘TÜM ALGILARA RAĞMEN CAMİAMIZLA DİMDİK BİR ŞEKİLDE HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ’

Tüm taraftar ve üyelerden takıma destek olmalarını isteyen Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Camianın çok sevdiği 'Mayıslar bizimdir.' mottosu var. Tüm algı çalışmalarına rağmen camiamızla dimdik bir şekilde hedefe doğru ilerliyoruz. Tüm üyelerimizden ve taraftarlarımızdan takımımıza destek vermelerini rica ediyorum. Oluşturulmak istenen gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya devam ediyoruz. Galatasaray, şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman eden bir kulüp olmamıştır, olmayacaktır. Galatasaray, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla her sporseverin takdirini kazanmıştır. Bu yüzden Galatasaray'ın başarıları da Türk halkına huzur, mutluluk ve umut verir.



"AVRUPA MAÇLARINDA 85 MİLYONUN DESTEĞİNİ GÖRDÜK"

Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman, 85 milyonun onun arkasında olduğunu gördük. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası da bunun göstergesidir. O günkü sevinci hatırlayalım. Ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hatırlayalım. Sürekli gerginlik peşinde koşan umutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke insanı, sırf bir şampiyonluk kazanmak için yarattığınız bu ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden kaçının. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı yerine getirin. Sahaya dönün. Bizi orada yakalayıp geçmeye çalışın. Ben de biliyorum zor olduğunu. Biz; 25’inci şampiyonluğumuzu kazanıp, 5’inci yıldızı takacağız.”

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır