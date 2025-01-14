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  4. Dusan Tadic, 4. kez gol ve asist yaptı

Dusan Tadic, 4. kez gol ve asist yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 08:33
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Fenerbahçe’nin Sırp futbolcu Dusan Tadic, bu sezon 4. kez bir maçta gol ve asist katkısı yaptı.

Dusan Tadic, 4. kez gol ve asist yaptı
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Dusan Tadic, galibiyette önemli rol oynadı. Tadic, 14. dakikada Mert Müldür’ün golünde köşe vuruşunu kullanan isim olurken, 61. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve bunların 16’sında 11’de başlayan Tadic, 8. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 7. kez de arkadaşlarına gol pası veren 36 yaşındaki futbolcu, toplam 15. gol katkısını sağladı.

Tadic, 90. dakikada yerini Yusuf Akçiçek’e bıraktı.

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Süper Lig son dakika fenerbahçe tadic
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