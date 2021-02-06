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Dusko Tosic, bin 7 gün sonra Süper Lig’de ilk 11'de

06.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Dusko Tosic, bin 7 gün sonra Süper Lig’de ilk 11'de

Kasımpaşa’nın devre arasında kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı Dusko Tosic, bin 7 gün sonra Süper Lig’de 11’de maça çıktı.

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor’u konuk etti. İstanbul ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Dusko Tosic, bu mücadeleye 11’de başladı.

Son olarak Beşiktaş formasıyla 7 Mayıs 2018 tarihinde Kayserispor maçında Süper Lig’de 11 başlayan 36 yaşındaki futbolcu, bin 7 gün sonra Türkiye’de bir mücadeleye 11’de çıktı.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında oyuna dahil olmuştu. Deneyimli savunmacı Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de 6 sezon mücadele etmişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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