Düşlerinin peşinde koşanlar down sendromlular için TEDx sahnesinde buluştu

Bilimden sanata, bürokrasiden medya dünyasına kadar pek çok isim, bu yıl "Düş Peşine" temasıyla düzenlenen Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx) Hacettepe Üniversitesi etkinliğinde başarı hikayelerini izleyiciyle paylaştı.

Paylaşmaya değer fikirlerin aktarılması amacıyla 1984'ten itibaren ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen ve 4 milyardan fazla izlenme rakamına ulaşan TEDx konferansları, Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri ve İç Mimar Ayşe Beyza Ünüvar'ın koordinatörlüğünde, gönüllü bir ekip tarafından ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi sahnesinde düzenlendi.

Geliri Türkiye Down Sendromu Derneğine bağışlanan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, yapımcı-yönetmen Hasan Yıldız, sosyal medya fenomeni Rachel Aras Kiresepi, oyuncu Volkan Severcan, gazeteci Deniz Zeyrek, marka kurucusu-girişimci Nur Bilen Yavuzer, "down sendromu özsavunucusu" İrem Arslan, oyuncu Tamer Levent ve Prof. Dr. Gazi Huri, kendilerine ayrılan 18 dakikalık süre içerisinde fikirlerini, hayallerini ve başarı hikayelerini izleyiciyle paylaştı.

Moderatörlüğünü TRT Haber Spikeri Esra Kaya'nın yaptığı etkinlikte, DJ Levent Özkazanç ve Ömer Faruk Bostan da performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

- AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar plaketini down sendromlu torunu Hiranur'un elinden aldı

Etkinliğin en renkli anlarından biri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın sahneye çıkışı esnasında yaşandı. Sahneye 9 yaşındaki down sendromlu torunu Hiranur ile çıkan Ünüvar, Hiranur'un down sendromlu olarak dünyaya geleceğini öğrendikleri andan bugüne ailece yaşadıklarını, hayatından kesitler eşliğinde anlattı.

Rektör Ünüvar, konuşma sonunda plaketini, etkinlik koordinatörü Ayşe Beyza Ünüvar ve torunu Hiranur'un elinden aldı.

"TEDx Hacettepe Üniversitesi" koordinatörlerinden Prof. Dr. Gazi Huri, etkinliğin çok başarılı gerçekleştiğini belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Etkinliğin diğer koordinatörü iç mimar Ayşe Beyza Ünüvar, etkinlik gelirinin tamamının Türkiye Down Sendromu Derneğine bağışlanacağını belirtti, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da izleyenler arasında yer aldı.

- Konuşmacıların hafızalara kazınan sözleri

TEDx Hacettepe Üniversitesi etkinliğinde, konuşmacıların hafızalara kazınan sözleri şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Kendini bil demek, egonu büyütmek demek değil. Alemin içerisindeki yerini öz benliğini bilmek demektir. Gerçek manada bilmek, bulmak demektir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü: "Hayatımda üç tane elma attım, üçü de beni çok güzel noktalara getirdi."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar: "Bazı güzellikler sıkıntı kapısından girer."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek: "Biz kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz sürece hayat çok güzel."

Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız: "Mutluluk insanın içinde olmalı, öz güveniniz yüksekse her şey size ulaşıyor. Hayallerim hiç bitmedi, hiç bitmeyecek. Sizinkiler de bitmesin."

Sosyal medya fenomeni Rachel Aras Kiresepi: "Her mesleğin parlayanları, starları vardır."

Oyuncu Volkan Severcan: "Her şeyin tek bir gerçeği vardır, o da her şeyin hiç olduğudur."

Gazeteci Deniz Zeyrek: "Her şeyi telafi edebilirsin, yeter ki hayatta ol."

Marka Kurucusu-Girişimci Nur Bilen Yavuzer: "Hayat tek bir düş için çok uzun."

Down Sendromu Özsavunucusu İrem Arslan: "Ben olmadan benim hakkımda asla."

Oyuncu Tamer Levent: "Sanat, hangi işi yaparsanız yapın, onu özenle yapmak demektir."

Prof. Dr. Gazi Huri: "Çağın ötesinde düşünen her zaman kazanmıştır."

