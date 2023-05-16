Düşme hattı yanıyor! Kasımpaşa'dan Sivas'ta çok kritik 3 puan...

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Kasımpaşa oldu ve düşme hattı karıştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Mortadha Ben Ouannes ve 84. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 90+7. dakikada 2006 doğumlu Emre Gökay'dan geldi.

Kasımpaşa'da kaleci Günay Güvenç, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 4 maç aradan sonra kazanan ve puanını 37'ye yükselten Kasımpaşa, 12. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Sivasspor ise 11. basamakta yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.

