SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Düşme hattı yanıyor! Kasımpaşa'dan Sivas'ta çok kritik 3 puan...

Düşme hattı yanıyor! Kasımpaşa'dan Sivas'ta çok kritik 3 puan...

16.05.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada kazanan taraf Kasımpaşa oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden konuk ekip, son haftalara girilirken çok kritik bir galibiyet aldı. İşte detaylar...

Düşme hattı yanıyor! Kasımpaşa'dan Sivas'ta çok kritik 3 puan...

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Kasımpaşa oldu ve düşme hattı karıştı.

1f54a55a418dc31954b268784aa807f3

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

FwQfZZtagAE7FEF

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Mortadha Ben Ouannes ve 84. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 90+7. dakikada 2006 doğumlu Emre Gökay'dan geldi.

Kasımpaşa'da kaleci Günay Güvenç, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 4 maç aradan sonra kazanan ve puanını 37'ye yükselten Kasımpaşa, 12. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Sivasspor ise 11. basamakta yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var!Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var!
Beşiktaş'ın yıldızı ezeli rakibe! Büyük sürpriz...Beşiktaş'ın yıldızı ezeli rakibe! Büyük sürpriz...
Yeni sözleşmesi 'yok artık' dedirtti! Görenler şaştı...Yeni sözleşmesi 'yok artık' dedirtti! Görenler şaştı...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Sivasspor spor spor toto de spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

Bunu kimse beklemiyordu! F.Bahçe'nin kaptanı ayrılıyor

Bunu kimse beklemiyordu! F.Bahçe'nin kaptanı ayrılıyor

Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Icardi'nin yerine eski F.Bahçeli geliyor!

Icardi'nin yerine eski F.Bahçeli geliyor!

G.Saray'dan yıldız isme çağrı: Geri dön!

G.Saray'dan yıldız isme çağrı: Geri dön!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.