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  4. Duşta paylaştığı video ile gündem olan Gülşah Saraçoğlu'na zorla getirilme kararı

Duşta paylaştığı video ile gündem olan Gülşah Saraçoğlu'na zorla getirilme kararı

27.11.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Duşta paylaştığı video ile gündem olan Gülşah Saraçoğlu'na zorla getirilme kararı

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yolda yürürken başına bir inşaattan kum dolu mukavva düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında duruşmaya gelmeyen Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düşmüştü. Olayda yaralanan ünlü modacının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında ifade veren inşaat sorumlusu Cihan Sarı (33) o saatte herhangi bir çalışma olmadığını söyleyerek “İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada Gülşah Saraçoğlu’na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur” demişti.

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Olayla ilgili Adli Tıp Kurumundan alınan raporda Gülşah Saraçoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı ve şüpheli Cihan Sarı’nın olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğu belirtilmişti.

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Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı.

gülşah saraçoğlu

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse ‘zorla’ getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen bu edepsizliğe devam edersen taşda düşer boş kafana

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