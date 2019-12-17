Duvara bantlayıp satışa çıkardı! 5 bin TL istiyor

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz çalışmasından esinlenip duvara bantladığı ciğeri, sokak hayvanları yararına 5 bin TL’den satışa sundu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SATIYOR

Ciğerci Bahri Dinar, bir porsiyon pişmiş ciğeri kağıda yapıştırıp bu kağıdı dükkanındaki duvara bantladı. Duvardaki bantlı ciğerin altına 'Gerçek Bir Sanat Eseri Edirne Tava Ciğeri' yazan Dinar, duvara bantlanmış muzun uçuk fiyatlara satılması sonrası aklına sokak hayvanları yararına ciğeri astronomik bir rakama satma fikri geldiğini söyledi.

'DAHA FAZLA DUYARLI OLMAK LAZIM'

Bahri Dinar, “Türk milleti sokak hayvanlarına duyarlı, herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Duyarlı bir halkız biz. Sokak hayvanlarına artan ciğerlerimizi veriyoruz, diğer komşularımız ne pişiriyorsa, artan kebabı, köfteyi ve ekmeğini veriyor ama yetmiyor, daha da duyarlılık göstermek lazım” dedi.

'MAKPUZU GETİRENE CİĞER İKRAM EDECEK'

Edirne için ciğerin sanat eseri olduğunu söyleyen Bahri Dinar “Biz para istemiyoruz. 5 bin lira gibi bir parayı sokak hayvanları yararına bağışlayıp, makbuzunun bize getirilmesini istiyoruz” dedi. Ciğerci Bahri Dinar, makbuzu getirene hem duvardaki ciğeri verecek hem de tava ciğer ikram edecek.

