Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı? Birol Ünel nereli?

Duvara Karşı filmindeki performansıyla büyük bir üne kavuşan ve ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Teoman karakteriyle de televizyon izleyicilerinin beğenisini kazanan Birol Ünel hayatını kaybetti. Almanya’da yaşamını sürdürdüğü bilinen Birol Ünel’in vefat haberinin ardından ünlü isim ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel kimdir? Birol Ünel kaç yaşındaydı?

BİROL ÜNEL NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Birol Ünel bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Uzun yıllar alkolle de mücadele eden Ünel’in doğum günü olan 18 Ağustos’ta ağırlaştığı için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Birol Ünel kanser nedeniyle hayatını kaybettikten sonra ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Birol Ünel kaç yaşında öldü? İşte Birol Ünel hakkında tüm merak edilenler...

BİROL ÜNEL KİMDİR?

18 Ağustos 1961 doğumlu olan Birol Üney, hayatını kaybettiğinde 59 yaşındaydı. Fatih Akın’ın yönettiği Duvara Karşı filmiyle büyük bir başarı elde eden oyuncu daha sonra Temmuz’da, Soul Kitchen ve Aşka Ruhunu Kat filmleriyle çok daha geniş bir kitle tarafından tanındı. Özellikle Türk izleyicisinin bir kısmı kendisini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Teoman karakteriyle tanıdı. Almanya’da da çok sayıda tiyatro oyununda ve filmde rol alan Ünel, Almanya’nın Bremen şehrinde büyüdü.