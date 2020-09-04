MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı? Birol Ünel nereli?

Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı? Birol Ünel nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Fatih Akın’ın ünlü filmi Duvara Karşı’da rol alan ve bu rolüyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından ünlü oyuncu Birol Ünel ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Birol Ünel kimdir? Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel nereli, kaç yaşındaydı?

Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı? Birol Ünel nereli?

Duvara Karşı filmindeki performansıyla büyük bir üne kavuşan ve ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Teoman karakteriyle de televizyon izleyicilerinin beğenisini kazanan Birol Ünel hayatını kaybetti. Almanya’da yaşamını sürdürdüğü bilinen Birol Ünel’in vefat haberinin ardından ünlü isim ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Birol Ünel neden öldü? Birol Ünel kimdir? Birol Ünel kaç yaşındaydı?

BİROL ÜNEL NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Birol Ünel bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Uzun yıllar alkolle de mücadele eden Ünel’in doğum günü olan 18 Ağustos’ta ağırlaştığı için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Birol Ünel kanser nedeniyle hayatını kaybettikten sonra ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Birol Ünel kaç yaşında öldü? İşte Birol Ünel hakkında tüm merak edilenler...

BİROL ÜNEL KİMDİR?

18 Ağustos 1961 doğumlu olan Birol Üney, hayatını kaybettiğinde 59 yaşındaydı. Fatih Akın’ın yönettiği Duvara Karşı filmiyle büyük bir başarı elde eden oyuncu daha sonra Temmuz’da, Soul Kitchen ve Aşka Ruhunu Kat filmleriyle çok daha geniş bir kitle tarafından tanındı. Özellikle Türk izleyicisinin bir kısmı kendisini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Teoman karakteriyle tanıdı. Almanya’da da çok sayıda tiyatro oyununda ve filmde rol alan Ünel, Almanya’nın Bremen şehrinde büyüdü.

Birol Ünel nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Aslen Silifke, Mersin doğumlu olan Ünel, 1968 senesinde ailesinin Almanya’ya göç etmesiyle hayatını Almanya’da sürdürdü. Birol Ünel filmleri arasında Hırsız Var, Transylvania, Falling, Back to Nothing ve Im Juli gibi filmler bulunuyor. Almanya’da temel eğitimden sonra parke döşemeciliği yapan Ünel, ardından Hannover’a gitmiş ve Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kayıt yaptırmıştı. Böylece Yolcu filmi ile Ünel’in ilk profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştı. Birol Ünel oğlu olduğu bilinen ünlüler arasında. Ancak oyuncunun oğlu hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Oyuncunun hayranları tarafından Birol Ünel evli mi sorusu da soruluyor. Oyuncunun daha önce hiç evlenmediği ama uzun süreli bir birlikteliği olduğu belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Küçük Gece dedesinin kopyası! Küçük Gece dedesinin kopyası!
Levent Yüksel eşiyle ilk fotoğrafını paylaştı!Levent Yüksel eşiyle ilk fotoğrafını paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Çok sayıda ambulans sevk edildi! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Çok sayıda ambulans sevk edildi! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
MasterChef’te kazanan belli oldu!
MasterChef’te kazanan belli oldu!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Haldun Boysan neden öldü?
Haldun Boysan neden öldü?
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salma Hayek tatil için Ege’yi seçti!
Salma Hayek tatil için Ege’yi seçti!
Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası
Küçük Gece dedesinin kopyası!
Fenomen Enes Batur takipçisini ifşa etti... ‘Kafayı yemişsiniz!’
Takipçisini ifşa etti!
Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?
Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir?
Survivor Yasin’den şaşırtan din açıklaması! ‘Kiliseyi çok beğendim...’
Survivor Yasin Obuz din mi değiştirdi? İşte cevabı!
'Duvara Karşı' filminin ünlü oyuncusu Birol Ünel hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.