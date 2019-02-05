Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum

Hayalindeki gibi görünebilmek için 10 bin dolar harcayan Alexander, gerdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası kimliğini de değiştirip yepyeni bir hayata başlamıştı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi. Fikrini değiştirdiğini açıklayan Alexander, kadın olmanın çok pahalı olduğunu, bu nedenle eski haline dönmek istediğini belirtti.
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