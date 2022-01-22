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Duyanlar üzüntüden kahroluyor! İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması

22.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında konuştu. Karşılaşmada sakatlanan Flip Novak için kötü haberi veren İsmail Kartal, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesabına geçmiş olsun mesajları yağdırmaya başladı.

Duyanlar üzüntüden kahroluyor! İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması
Filip Novak

Filip Novak

ÇEK Çekya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın önüne geçen olay ise Novak'ın sakatlığı oldu. Maç sonunda konuşan İsmail Kartal durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

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İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında maçta sakatlanan tecrübeli oyuncu Flip Novak için, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi.

"SAKATLIKLAR ETKİLEDİ"

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Yaşanan sakatlıkların takımı etkilediğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "İstediğimiz oyunu oynamak için oyuncularla çalışacağız. Eksik bölgeler için takviye yapabilirsek, önümüzdeki günlerde ilk yarıdaki oyunun üstüne koyarak daha iyi olacağız. İkinci yarı kötü oynadık ama neden? Buraya dikkat etmemiz lazım. İlk yarı çok iyisin, ikinci yarı bir sakatlık oluyor! Serdar Aziz, Novak... Sol beke öndeki oyuncuyu çektik, rakip üstümüze gelmeye başladı. Her şeye rağmen Sivas gibi bir deplasmandan 1 puan aldık. Oyun gücümüzün azaldığı dönemde Sivassspor da pozisyonlar buldu. oyuncularımı müdahalelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ KONUŞACAĞIZ"

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Son olarak transfer sorusunu yanıtlayan Kartal, "Başkanımız ve yönetimimiz ile yakın zamanda transfer için bir araya geleceğiz. Eksik bölgeler için takviye yapabilirsek, önümüzdeki günlerde ilk yarıdaki oyunun üstüne koyarak daha iyi olacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Filip Novak
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