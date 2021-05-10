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  4. Duygu Özaslan bikinili pozuna gelen eleştirilere kızdı! O yorumları paylaştı

Duygu Özaslan bikinili pozuna gelen eleştirilere kızdı! O yorumları paylaştı

10.05.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları ifşa etmekte buldu.

Duygu Özaslan bikinili pozuna gelen eleştirilere kızdı! O yorumları paylaştı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

Fenomen isim, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan'ı oldukça kızdırdı.

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KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Özaslan, gelen kötü yorumları sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Özaslan'a gelen tepkilerin çok sayıda olması dikkatlerden kaçmadı.

Bunun ardından Özaslan şu açıklamayı paylaşıp konuya son noktayı koydu:

"Yıl olmuş 2021, ben gelmişim 30 yaşına. Hala birileri benim ahlak bekçiliğimi yapıyor, yüzüm, gözüm, fiziğim hakkında abuk sabuk konuşuyor. Azıcık ileri gidin, azıcık kendinizi geliştirmeyi deneyim. Bir "ben napıyorum ya?" deyin. Siz bunları yazarken utanmıyorsanız ben hiç utanmam. üşenmedim, paylaştım gözüme takılanları. Kim bilir daha neler vardır. her şeyi geçtim ben tanımadığım birine böyle şeyler yazsam, esim, dostum okur rezil olurum diye utanırdım. Yazdıklarınız benden hiçbir şey götürmez, sadece ve sadece sizin için utanç verici..."

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Duygu Özaslan Instagram
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