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Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı! Herkes ayakkabısına bakıp kaldı

06.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTuber Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıktı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabıyla yine olay olmayı başardı.

Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı! Herkes ayakkabısına bakıp kaldı

Bir süredir aşk yaşayan Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf çifti evlilik haberiyle gündem olmuştu. Tanışma yıl dönümlerinde Özaslan'ı yemeğe götüren Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle sevgilisini şaşırtmıştı.

Tatilde olan Duygu Özaslan bu güzel haberi paylaştıktan sonra bikinili pozlarını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiDuygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti

Sık sık yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan ünlü isim fazla kilolarını verince iddialı bikinileriyle de boy göstermeye başladı.

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Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabı ile dikkat çekti. Hayranları Duygu Özaslan'ın ayakkabını beğenmeyince yorum yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Ekran Alıntısı

  • Yel alsın o ayakkabıları nedir bu ya
  • Ayakkabı seçimlerini Maxim'e mi bıraksan?
  • Ayakkabı hariç her şey mükemmel
  • Ayakkabılar korkunç
  • Bu gözler neler gördü o ayakkabılar ne
  • O ayakkabı bir şaka olmalı


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Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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