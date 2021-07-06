Duygu Özaslan bikinili pozunu paylaştı! Herkes ayakkabısına bakıp kaldı

Bir süredir aşk yaşayan Duygu Özaslan-Can Maxim Mutaf çifti evlilik haberiyle gündem olmuştu. Tanışma yıl dönümlerinde Özaslan'ı yemeğe götüren Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle sevgilisini şaşırtmıştı.

Tatilde olan Duygu Özaslan bu güzel haberi paylaştıktan sonra bikinili pozlarını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan ünlü isim fazla kilolarını verince iddialı bikinileriyle de boy göstermeye başladı.

Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabı ile dikkat çekti. Hayranları Duygu Özaslan'ın ayakkabını beğenmeyince yorum yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Yel alsın o ayakkabıları nedir bu ya

Ayakkabı seçimlerini Maxim'e mi bıraksan?

Ayakkabı hariç her şey mükemmel

Ayakkabılar korkunç

Bu gözler neler gördü o ayakkabılar ne

O ayakkabı bir şaka olmalı



