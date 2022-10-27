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Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

27.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Duygu Özaslan'ın Cadılar Bayramı tarzına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

YouTube'da 1 milyonu aşkın abonesi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Duygu Özaslan'a basketbolcu eşi Can Maxim Mutaf da eşlik etti.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Özaslan'ın Halloween paylaşımına ''En ateşli cadı'', ''Bu fizik gerçek mi?'' ve ''Eşiyle böyle şeyler yaşaması çok hoş'' gibi yorumlar yapıldı.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Duygu Özaslan'ı Hailey Bieber'a özenmekle suçladı.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Lisans eğitimini İspanyol dili ve edebiyatı üzerine yapan Duygu Özaslan, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Şöhret kapılarını araladıktan sonra üniversite eğitimini yarıda bırakan Duygu Özaslan, yalnızca YouTube'un değil, Instagram'ın da gözde isimlerinden oldu.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Güzel fenomen, eşi Can Mutaf ile aşk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı


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Duygu Özaslan sosyal medya

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