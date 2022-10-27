Duygu Özaslan Cadılar Bayramı tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

YouTube'da 1 milyonu aşkın abonesi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Duygu Özaslan'a basketbolcu eşi Can Maxim Mutaf da eşlik etti.

Özaslan'ın Halloween paylaşımına ''En ateşli cadı'', ''Bu fizik gerçek mi?'' ve ''Eşiyle böyle şeyler yaşaması çok hoş'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Duygu Özaslan'ı Hailey Bieber'a özenmekle suçladı.

Lisans eğitimini İspanyol dili ve edebiyatı üzerine yapan Duygu Özaslan, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

Şöhret kapılarını araladıktan sonra üniversite eğitimini yarıda bırakan Duygu Özaslan, yalnızca YouTube'un değil, Instagram'ın da gözde isimlerinden oldu.

2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Güzel fenomen, eşi Can Mutaf ile aşk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.



