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Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz'ın son hali gündem oldu

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Öznur Yaslı İkier

"Kurtlar Vadisi" dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından katıldığı etkinlikte görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından "Kurtlar Vadisi"nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak yaşam süren Necati Şaşmaz, katıldığı özel bir organizasyonda kameralara yansıdı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ın son hali gündem oldu 1

Zaman zaman katıldığı özel davetler dışında kamuoyunun karşısına çıkmayan oyuncu, bu kez sosyal medyada paylaşılan görüntülerle adından söz ettirdi.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ın son hali gündem oldu 2

Paylaşılan görüntülerde Necati Şaşmaz'ın akşam saatlerinde düzenlenen açık hava etkinliğine beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ın son hali gündem oldu 3

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Kalabalığın arasından yürüyen Şaşmaz'ın çevresindekiler tarafından ilgiyle takip edildiği, etkinlik alanında bazı kişilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı anlar kameraya yansıdı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ın son hali gündem oldu 4

Şaşmaz'ın davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdiği ve bazı isimlerle sarılarak selamlaştığı da görüldü.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ın son hali gündem oldu 5

YORUM YAĞDI
Necati Şaşmaz'ın bu görüntülerine sosyal medyada; 'Çok yaşlanmış Polat Alemdar', 'Saçlarına aklar düşmüş', 'Tam ak saçlı olmuş şimdi', 'Adam halen çok asil', 'Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor, koca bir nesil bu adamın dizisiyle büyüdü' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi polat alemdar
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