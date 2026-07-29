Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz'ın son hali gündem oldu

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından "Kurtlar Vadisi"nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak yaşam süren Necati Şaşmaz, katıldığı özel bir organizasyonda kameralara yansıdı.

Zaman zaman katıldığı özel davetler dışında kamuoyunun karşısına çıkmayan oyuncu, bu kez sosyal medyada paylaşılan görüntülerle adından söz ettirdi.

Paylaşılan görüntülerde Necati Şaşmaz'ın akşam saatlerinde düzenlenen açık hava etkinliğine beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kalabalığın arasından yürüyen Şaşmaz'ın çevresindekiler tarafından ilgiyle takip edildiği, etkinlik alanında bazı kişilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı anlar kameraya yansıdı.

Şaşmaz'ın davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdiği ve bazı isimlerle sarılarak selamlaştığı da görüldü.

YORUM YAĞDI

Necati Şaşmaz'ın bu görüntülerine sosyal medyada; 'Çok yaşlanmış Polat Alemdar', 'Saçlarına aklar düşmüş', 'Tam ak saçlı olmuş şimdi', 'Adam halen çok asil', 'Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor, koca bir nesil bu adamın dizisiyle büyüdü' gibi yorumlar yapıldı.