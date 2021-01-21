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Duygu Özaslan dalga konusu olunca açıklama yaptı! Yine olay oldu

21.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan dalga konusu olunca açıklama yaptı! Yine olay oldu

Bir suluk reklamı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken söylediği sözlerle dalga konusu oldu. Ünlü fenomen gündem olunca kendini savunmasıyla da güldürdü.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Özaslan, son paylaşımında bir markanın suluğunu tanıttı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan'ın, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özaslan'ın, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.

Ekran Alıntısı

Duygu Özaslan, kendisini eleştirenlere ve dalga geçenlere şu sözlerle tepki gösterdi: "Siz ağzınıza değdirdiğiniz şişeleri sebile değdirmeye devam edin. Tempolu antrenmanda da lıkır lıkır su için!"

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