Duygu Özaslan hakkında iddia: 114.326 liralık ceza yedi!

Duygu Özaslan sosyal medya reklamlarında 'işbirliği' notunu kullanmadı büyük bir ceza yedi. 2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu. Reklam içeriklerinde bu notu düşmeyenlere ceza geleceği söyleniyordu.

Bu konuda sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yüklü miktarda para cezası aldı.

Duygu Özaslan, paylaşımlarında reklam yaparken kurallara uymadığı için iddiaya göre 114.326 liralık ceza yedi! Bu duruma duyan sosyal medya kullanıcılarından bazıları "İyi olmuş" derken bazıları ise "Biraz fazla olmamış bu ceza?" siteminde bulundu.

