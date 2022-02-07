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  4. Duygu Özaslan hakkında iddia: 114.326 liralık ceza yedi!

Duygu Özaslan hakkında iddia: 114.326 liralık ceza yedi!

07.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı reklam paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Duygu Özaslan hakkında sosyal medyada bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Duygu Özalsan reklam paylaşımında bakanlığın kararına uymadığı için 114.326 liralık ceza yedi!

Duygu Özaslan hakkında iddia: 114.326 liralık ceza yedi!

Duygu Özaslan sosyal medya reklamlarında 'işbirliği' notunu kullanmadı büyük bir ceza yedi. 2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu. Reklam içeriklerinde bu notu düşmeyenlere ceza geleceği söyleniyordu.

Bu konuda sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yüklü miktarda para cezası aldı.

Ekran Alıntısı

Duygu Özaslan, paylaşımlarında reklam yaparken kurallara uymadığı için iddiaya göre 114.326 liralık ceza yedi! Bu duruma duyan sosyal medya kullanıcılarından bazıları "İyi olmuş" derken bazıları ise "Biraz fazla olmamış bu ceza?" siteminde bulundu.

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Duygu Özaslan
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