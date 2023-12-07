Duygu Özaslan'ın son pozu sosyal medyanın diline düştü! Yorum yağdı...

Çektiği videolar ile adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan

sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan şimdi de son pozuyla gündem oldu. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken ünlü isim kiraz emojisi ile paylaştığı pozuyla sosyal medyanın diline düştü.

Duygu Özaslan pozuna sosyal medyada; 'Tatsız fotoğraflarda ne zaman görürüz', 'Polat Alemdar'ın kapı gözüne silahla dayandığı fotoğrafla kapışır', 'Sil bu postu ben arkandayım' gibi yorumlar yapıldı.

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı.

İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi.

YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çeken ünlü isim Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli.





