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Duygu Özaslan mavi bikinisiyle hayranlarını mest etti

29.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor. Son dönemde evlilik hazırlığına başlayan Duygu Özaslan tatil pozlarını ise paylaşmaya devam ediyor.

Duygu Özaslan mavi bikinisiyle hayranlarını mest etti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la birlikte tatil yapan Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Modayı yakından takip eden Duygu Özaslan mavi bikini üstü ve beyaz pantolonuyla hayranlarından tam not aldı.

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Özaslan, geçtiğimiz yıl tatilde kilolu fotoğrafıyla olay olmuştu. Sosyal medya fenomeni daha sonra spor ve diyetle kilo vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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