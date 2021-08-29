Duygu Özaslan mavi bikinisiyle hayranlarını mest etti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la birlikte tatil yapan Duygu Özaslan bikinili paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Modayı yakından takip eden Duygu Özaslan mavi bikini üstü ve beyaz pantolonuyla hayranlarından tam not aldı.

Özaslan, geçtiğimiz yıl tatilde kilolu fotoğrafıyla olay olmuştu. Sosyal medya fenomeni daha sonra spor ve diyetle kilo vermişti.





