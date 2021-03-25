Duygu Özaslan: Şeyma Subaşı beni engellemiş

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan "İstanbul Sözleşmesi, Ekonomi, Türkçe Rapçiler" başlığında bir video çekti. Ekonomi sorusuna yanıt veremeyen Özaslan "Ben ekonomiden anlamam" dedi.

Ünlü isim ayrıca Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını da ifade etti. Duygu Özaslan ayrıca Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yaptı.

Duygu Özaslan açıklamasında "Şeyma Subaşı sevdiğim biri, tanışıklığım var; bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık bir bakayım dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum" dedi.



