Duygu Özaslan yetkilere seslendi! ‘EuroCup acilen...’

Yaşadığı kilo problemiyle uzun süre gündemde kalmayı başaran Duygu Özaslan ‘Kendime İyi Davranmak’ konseptiyle yeni bir video çekti. Hayatından 1 haftayı takipçilerine sunan Özaslan’ın aşk dolu halleri ise hayranlarının gözünden kaçmadı. Çektiği Youtube videosunda bulimia nervoza hastalığıyla ilgili tedavi aşamasında olduğunu belirten Özaslan, son dönemde kendisini iyi hissettiğini belirtti. Kilo vermeye başlayan sevilen fenomen gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf’a kaptırdı. Videoda Frutti Extra Bursaspor takımında top koşturan Can Maxim Mutaf’la romantik anlarını yayınlayan fenomen sitem etmeyi de ihmal etmedi.

‘KAMPLARA HİÇ GEREK YOK’

İşlerinin yoğunluğundan dolayı sevgilisinin yanına gidememesine sitem eden Özaslan esprili bir dille yetkilere seslendi. Sevgilisi Can Maxim Mutaf’ı özleyen Özaslan, “Modum çok kötü. Sevgilimi çok özledim. Görüşemiyoruz şu anda. Ben çok yoğun olduğum için yanına gidemiyorum. Onun maçları başladı o yüzden yanıma gelemiyor. EuroCup acilen iptal edilsin. Buradan yetkilere sesleniyorum; 5-7 gün kamplara hiç gerek yok. Ben hiç gerek olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

