Duygu Özaslan yine reklam yapmaya çalıştı yine dalga konusu oldu

Reklam için yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Duygu Özaslan yine olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, alay konusu olan bir reklam tanıtımına daha imza attı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir markanın mouse reklamını yapan Özaslan, tanıtımda kullandığı açıklamalarla bu kadarı da olmaz dedirtti.

"DUYGU ÖZASLAN'LA TEKNOLOJİ KEŞFİ"

1964 yılında icat edilen mouse'un yeni bir ürün gibi nasıl çalıştığını anlatan Özaslan, "Böyle rengarenk kablosuzlarından aldım. Bunu (USB alıcısı) böyle takıyorsunuz ve direkt kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir" ifadelerini kullandı.

Fenomenin paylaşımına, "İstediğimiz gibi hareket ettirebiliyorsak işime yaradı bu reklam", "Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılır bu bilgiyle", "Duygu Özaslan'la teknoloji keşfi" şeklinde yorumlar yapıldı. Eleştiriler sonrası fenomen isim, reklam içerikli paylaşımını kaldırdı.

Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda bir su markasının reklamını yapmış, sosyal medyanın alay konusu olmuştu. Özaslan, dalga konusu olduğu reklam tanıtımında, "Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

