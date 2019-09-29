Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle gündemi meşgul eden Duygu Sarışın, bu iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de Snob Magazin objektifine takıldı. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Sarışın, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Yakın zamanda yeni bir dizi projesiyle ekranda olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Duygu Sarışın, "Yeni dizi projesi çok yakında. Bilgiyi benden değil de yapım şirketinden almanız daha doğru olur" dedi.

Bu arada özel hayatı hakkında kendisine yöneltilen sorulardan kaçınmaya çalışan ünlü oyuncuya "Çağatay Ulusoy ile ilişkiniz devam ediyor mu?" diye soruldu. Sarışın, "Ben hiçbir zaman özel hayatım hakkında konuşmadım. Basın bir ayırıyor, bir barıştırıyor" diye cevap vermesinden sonra "O zaman birinci ağızdan duyalım?" sorusuna başını öne doğru iki defa eğerek 'Ediyor' ifadesini kullandı. Duygu Sarışın'ın uzun süre telefon görüşmesi yapması da dikkat çekti.



