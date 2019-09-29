MAGAZİN

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy ile bir ayrılıp bir barışan Duygu Sarışın yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sarışın yakışıklı oyuncu ile ilişkisinin devam edip etmediğine de yanıt verdi.

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle gündemi meşgul eden Duygu Sarışın, bu iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de Snob Magazin objektifine takıldı. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Sarışın, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

IMG_2593

Yakın zamanda yeni bir dizi projesiyle ekranda olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Duygu Sarışın, "Yeni dizi projesi çok yakında. Bilgiyi benden değil de yapım şirketinden almanız daha doğru olur" dedi.

IMGS0938

Bu arada özel hayatı hakkında kendisine yöneltilen sorulardan kaçınmaya çalışan ünlü oyuncuya "Çağatay Ulusoy ile ilişkiniz devam ediyor mu?" diye soruldu. Sarışın, "Ben hiçbir zaman özel hayatım hakkında konuşmadım. Basın bir ayırıyor, bir barıştırıyor" diye cevap vermesinden sonra "O zaman birinci ağızdan duyalım?" sorusuna başını öne doğru iki defa eğerek 'Ediyor' ifadesini kullandı. Duygu Sarışın'ın uzun süre telefon görüşmesi yapması da dikkat çekti.


PARTNERİşte Miss Turkey 2019 finalistleri! İşte Miss Turkey 2019 finalistleri!
'Sen hep gül bir tanem''Sen hep gül bir tanem'
Eski karı-koca fena pişti oldu! 'Selamlaşmadık...'Eski karı-koca fena pişti oldu! 'Selamlaşmadık...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy

En Çok Okunan Haberler

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Deprem sonrası İstanbul'da ilk araştırma!

Deprem sonrası İstanbul'da ilk araştırma!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sunucu Sol Perez öyle bir şort giydi ki...

Ünlü sunucu şortuyla olay oldu! Yok gibi...

Gökçe Akyıldız: Sen hep gül bir tanem

'Sen hep gül bir tanem'

Bekir Aksoy ve eski eşi Derya Çavuşoğlu pişti oldu

Eski karı-koca fena pişti oldu! 'Selamlaşmadık...'

Funda Arar sahnede gözyaşlarını tutamadı

Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Ciciş Ceyda durmuyor! Yatakta çıplak poz

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Aleyna Tilki dudaklarıyla gündemde...

'Dudaklarına ne yaptın?' Olay olan fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.