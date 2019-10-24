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Duygun Yarsuvat: Ben başkan olsam Belhanda'ya ceza vermem

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin ardından Mustafa Cengiz yönetimini suçladı.

Radyospor’a konuşan Yarsuvat, “Yönetim taraftarı tahrik ediyor, taraftar da yüz bulup oyuncuları protesto ediyor. Onlar da insan. Zaman zaman kötü oynayabiliyorlar. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda’ya. Cezayla insanları yola getiremezsin. Belhanda’ya tavır değişmemeli. Tribünleri bilmem. Tribündeki normal bir taraftar bu yuhalamayı yapmaz. Bu, onu yuhalayanların kusuru” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Belhanda galatasaray real madrid Duygun Yarsuvat Şampiyonlar Ligi

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