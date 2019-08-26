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Düz Dünya Derneği, o fotoğrafı çekene 100 bin TL verecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 26.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. NASA dahil pek çok kurumun dünyaya sahte görüntüler servis ettiğini söyleyen Özkan, Antarktika kıtasının gerçek fotoğrafını çekene 100 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Dünya'nın düz olduğunu söyleyen Doğukan Özkan tarafından Düz Dünya Derneği Türkiye'de de geçen yıl kuruldu. Bilim insanlarının tepkisine neden olan bu derneğin kurucusu olan Özkan, Dünya'nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanlar için vadettiği 50 bin TL ödülün ardından şimdi de Antarktika Kıtası'nı görüntüleyene 100 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

BİLİM İNSANLARINI YALANCILIKLA SUÇLUYOR

NASA'da görevli Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın kendisini NASA tesislerini gezdirmek üzere ABD'ye davet etmesine rağmen NASA'nın dünyaya servis ettiği görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten Doğukan Özkan, adeta görüntü savaşı başlattı. Yalancılıkla suçladığı bilim insanlarına meydan okuyan Doğukan Özkan, küre dünya modelindeki görüntüler ve düz dünya modelindeki çizimlerle Antarktika'nın dünyanın etrafını çevreleyen buzullar olduğunu söylüyor.

'AKSİNİ İSPAT EDENE 100 BİN TL ÖDÜL HAZIR'

Özkan iddiasını ve para ve ödülünü şöyle aktarıyor:

"Gerçek diye anlatılan Antarktika kıtası güneyde bir parça olarak yer alıyor fakat düz Dünya modelinde, Dünya'nın etrafını çevreleyen buz dağlarıdır. Yani aslında bir kıta değildir. Elimizdeki teknolojiyle uçuş rotalarına baktığımızda hiç bir uçak Antarktika kıtası üzerinden geçmez. Çünkü burası anlatıldığı gibi bir kıta olmadığı için geçilmesi teknik olarak mümkün değil. Gerçek Antarktika, Dünya'nın etrafındaki buzullardır. Bunun aksini ispat edecekler için 100 bin TL ödül hazır. Derneğimiz tarafından anında ödeme yapılacak."

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