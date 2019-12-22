Düzce’de 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Kasım ayında 44 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

KEDİ VE KÖPEKLER MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULDU



44 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

6 KÖY VE 3 MAHALLEDE KUDUZ AŞISI UYGULANDI



Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu olarak 6 köy ve 3 mahallede 22 köpeğe kuduz aşısı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

