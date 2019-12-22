Mynet Trend

Düzce’de 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Düzce’de Kasım ayında 44 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce’de 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Kasım ayında 44 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

KEDİ VE KÖPEKLER MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULDU

44 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

6 KÖY VE 3 MAHALLEDE KUDUZ AŞISI UYGULANDI

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu olarak 6 köy ve 3 mahallede 22 köpeğe kuduz aşısı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
Bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! 'Allah ondan razı olsun'Bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! 'Allah ondan razı olsun'
Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor! 68 kilo...Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor! 68 kilo...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce kasım

En Çok Okunan Trend Haberler

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı gün içinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi

Aynı gün içinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Ankara'da Balık Festivali! 2 ton hamsi 2 saatte bitti

Akın ettiler! 2 ton hamsi 2 saatte bitti

Dünyanın uçakları Şırnak semalarında! Böyle görüntülendi

Şırnak semaları... Böyle görüntülendi

Bursa'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Antalya'da oltaya takılan kum köpek balığı şaşkına çevirdi

Oltaya takıldı, şaşkına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.