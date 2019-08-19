Mynet Trend

Düzce'de başıboş dolaşan atlar mezarlıklara zarar veriyor

Akın Yüce Akın Yüce
İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde sahibi belli olmayan başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, “Atların sahibi duyarsız. Yaptırım uygulanması gerekiyor” dedi.

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde gezinen ve sahibi belli olmayan başıboş atlar vatandaşları tedirgin ediyor. Zaman zaman sayıları 7’yi bulan atlar mahalle mezarlığına girerek mezarlara zarar verdikleri gibi sokaklarda trafiği tehlikeye sokuyor.

"MEZARLIKLARIN MERMERLERİNİ KIRIYORLAR"

Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç başıboş dolaşan atlardan mahalle halkının rahatsız olduğunu dile getirerek, “Bu atlar mezarlığın yanından açılan yeni yolla birlikte bize misafir olmaya başladılar. Bazen 6-7 tane oluyorlar. Mezarlığa girip yatıyorlar, mezarlıkların mermerlerini kırıyorlar. Biz sürekli zabıtayı arıyoruz, zabıta arkadaşlarımız sağ olsun geliyorlar, kovalıyorlar ancak ertesi gün bu atlar yeniden geliyor. Çocuk parklarına giriyorlar, çocuklarımızı da ürkütüyorlar. Buna kesin bir çözüm arıyoruz. Bu atların zabıtalar tarafından barınağa yada herhangi bir yere çekilmesini, kişilerden alınmasını istiyoruz. Kişiler duyarsız herhangi bir yaptırım olmadığı için yollarımıza, evlerimizin kapılarına kadar gelip pisliyorlar” diye konuştu.

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Beş yıl içinde 'domuzdan insana kalp nakli mümkün'Beş yıl içinde 'domuzdan insana kalp nakli mümkün'
Otobanda akılalmaz kaza!Otobanda akılalmaz kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce başıboş atlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Genç oyuncu otel odasında ölü bulundu

Genç oyuncu otel odasında ölü bulundu

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beş yıl içinde 'domuzdan insana kalp nakli mümkün'

Beş yıl içinde 'domuzdan insana kalp nakli mümkün'

Çin'de otomobilin kaputu koparak arkadaki aracın ön camına çarptı

Otobanda akılalmaz kaza!

Bu dövmeler renk değiştirirse dikkat! Şeker hastası olabilirsiniz

Bu dövmeler renk değiştirirse dikkat! Hastalığı haber veriyor

Bu hamburgeri yiyip ölürseniz mezar taşınız müesseseden!

Bu hamburgeri yiyip ölürseniz mezar taşınız müesseseden!

Polonya'da iki genç taksicinin boğazına bıçak dayayıp, paraları aldılar

Taksici büyük şok yaşadı!

Akan trafikte seyir halindeki motosiklete binen 4 çocuk yürekleri ağza getirdi

Akan trafikte korkutan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.