Düzce'de başıboş dolaşan atlar mezarlıklara zarar veriyor

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde gezinen ve sahibi belli olmayan başıboş atlar vatandaşları tedirgin ediyor. Zaman zaman sayıları 7’yi bulan atlar mahalle mezarlığına girerek mezarlara zarar verdikleri gibi sokaklarda trafiği tehlikeye sokuyor.

"MEZARLIKLARIN MERMERLERİNİ KIRIYORLAR"

Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç başıboş dolaşan atlardan mahalle halkının rahatsız olduğunu dile getirerek, “Bu atlar mezarlığın yanından açılan yeni yolla birlikte bize misafir olmaya başladılar. Bazen 6-7 tane oluyorlar. Mezarlığa girip yatıyorlar, mezarlıkların mermerlerini kırıyorlar. Biz sürekli zabıtayı arıyoruz, zabıta arkadaşlarımız sağ olsun geliyorlar, kovalıyorlar ancak ertesi gün bu atlar yeniden geliyor. Çocuk parklarına giriyorlar, çocuklarımızı da ürkütüyorlar. Buna kesin bir çözüm arıyoruz. Bu atların zabıtalar tarafından barınağa yada herhangi bir yere çekilmesini, kişilerden alınmasını istiyoruz. Kişiler duyarsız herhangi bir yaptırım olmadığı için yollarımıza, evlerimizin kapılarına kadar gelip pisliyorlar” diye konuştu.



