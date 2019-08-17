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Düzce’de tavukları yiyen atmacayı itfaiye kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Düzce’de merkeze bağlı köyde bir vatandaşa ait kümese girerek 2 tane tavuğu yiyen atmaca, rehavete kapılıp uçamayınca itfaiye ekibi tarafından kümesten çıkartıldı. Kendisini kümesten çıkartmaya çalışan çocukları yaralayan atmaca itfaiye tarafından yakalanarak, Düzce Yaban Hayatı Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzce merkeze bağlı Hacıaliler köyünde oturan bir vatandaşın kümesine giren atmaca 2 tane yumurta tavuğunu yedi. Yediği 2 tavuğun ardından rehavete kapılan atmaca uçamadı. Bunun üzerine atmacayı kümesten çıkartmak için köylüler seferber oldu. Ancak atmaca kümeste kendisini çıkartmaya çalışan çocukların parmaklarını ısırarak yaraladı. Bunun üzerine kümes sahibi, Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı alan İtfaiye ekipleri atmacanın bulunduğu kümese girerek, atmacayı kümesten çıkarttılar.

"SEN KÖY TAVUĞU MU YEDİN?"

Ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına getirilen atmaca itfaiye ekiplerinin maskotu oldu. Atmacanın içinde bulunduğu kafesi eline alan bazı itfaiyeciler; “Sen köy tavuğu mu yedin” diyerek atmaca ile konuşmaya çalıştı. Bazı itfaiyeciler ise yakaladıkları atmacanın fotoğrafını çekebilmek için uzun süre uğraştılar. Atmaca, haber verilmesi üzerine itfaiye Müdürlüğü’ne gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
atmaca Düzce tavuk

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