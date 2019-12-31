Düzce'de vatandaşlar Batı Nil Virüsü'ne karşı uyarıldı

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada Asya Kaplanı Sivrisineği ile Sarı Humma Sivrisineği konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye’de asıl yayılımını geçen yıl gösteren ve Batı Nil Virüsü hastalığını gündeme taşıyan sivrisinekler konusunda bilgilendirme yapan Veteriner İşler Müdürlüğü aslen Güneydoğu Asya kökenli olan haşerelerin 2015

yılından itibaren Artvin, Rize ve Trabzon ile aynı zamanda İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da da hızla yayıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yeşil alanları dinlenme alanı olarak kullanan Sivrisinekler, kirli ve durgun sularda 12 ila 32 santigrat derece sıcaklıkta hızla çoğalmaktadır. Aslen Güneydoğu Asya kökenli Asya Kaplan Sivrisineği 2015 yılından itibaren ülkemiz Karadeniz bölgesinin Doğu-Batı yönünde rastlanmaya başlanmıştır. Özellikle 2017-2018 yıllarında Sakarya ve Kocaeli’nde artan vakalarda kan emme sonrası aşırı alerjik reaksiyonlar oluşturduğu ve bu reaksiyonlara bağlı oluşan yaraların uzun süre iyileşmediği tespit edilmiştir. Sarıhumma sivrisineği olarak bilinen ve ika virüsü taşıyan tür ise 2015 yılında ülkemizde tespit edilmiştir. Ülkemizde yerleşik popülasyona geçtiği tespit edilen bu tür Kaplan sivrisineğinin aksine ev içi ya da kapalı alanlarda kan emme aktivitesi gösterdiği gözlemlenmiş ve Kaplan sivrisineği kadar agresif bir davranış biçiminde olmadığı tespit edilmiştir.”