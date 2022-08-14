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  4. Düzce'nin Bayramcı köyü'nde düzenlenen Voleybol Turnuvası büyük alkış topladı

Düzce'nin Bayramcı köyü'nde düzenlenen Voleybol Turnuvası büyük alkış topladı

14.08.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihiyle, yeşil doğasıyla Düzce'nin en gözde köylerinden biri olan Bayramcı köyü bu sene de güzel bir organizasyona imza attı. Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele etti. Bayramcı'daki turnuva herkesi bir araya getirdi! 15 senedir devam eden organizasyon büyük alkış aldı.

Düzce'nin Bayramcı köyü'nde düzenlenen Voleybol Turnuvası büyük alkış topladı

Bayramcı köyü'nde düzenlenen turnuva, Köy Çocuklarını Eğitim Derneği Başkanı TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ödüllü olan M. Kazım Taymaz’ın anısına organize edildi. Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvasında 8 takım mücadele etti.

BAYRAMCI'DAKİ TURNUVAYA VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

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Final gecesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Açık havadaki turnuvanın ardından çevre köylerden gelen gençler, yöresel danslar yaparak Çerkes oyunu oynadı.

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BİRÇOK SİYASİ DE KATILDI

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Final gecesine Düzce AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, CHP İl Başkanı Semih Cemşit, İyi Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, Düzce Barosu Başkanı Taner Çakır, Emekli Tuğgeneral Atilla Gösasaoğlu, Düzce İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen katılanlar arasındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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