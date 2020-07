Düzce Üniversitesi Sanal Fuarda yabancı uyruklu öğrencileri bilgilendirdi

Yeni Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan hareketliliğin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) düzenlediği ilk sanal fuar olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de Düzce Üniversitesi, 142 ülkede yabancı uyruklu öğrencileri bilgilendirdi.

"Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" üzerinden gerçekleştirilen ve 3 gün süresince devam eden küresel ölçekli sanal fuarda; Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Öğr. Gör. Mert Kaleci ve Bilgi. İşlet. Tülay Budak yabancı uyruklu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tanıtım standında görevli personellerden fuar ve kendilerine sorulan sorular hakkında bilgi aldı. Dünya genelinde öğrencilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın dört bir yanından "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de online olarak Üniversite görevlileri ile görüşme fırsatı yakalayan yurtdışı öğrencileri, Düzce Üniversitesi yurt dışında düzenleyeceği Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS), hangi ülkelerde ve ne zaman olacağı, Düzce Üniversitesi’nin fakülteleri, eğitim-öğretim süreci, Ar-Ge merkezleri, laboratuvarları, şehrimizin sosyal kültürel olanakları ve konaklama imkanları gibi birçok konu hakkında bilgilendirildi.

Her fırsatta öğrencilerin yanında olan ve onların gelecek planlarına destek olan Düzce Üniversitesi, pandemi sürecinde düzenlenen online fuarlarda da yer alarak katılımcı öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Düzce Üniversitesi, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda hazırlanan alt yapı sistemi ile Üniversite tercihi yapacak öğrencileri bilgilendiriyor.

Ayrıca Düzce Üniversitesi, YÖK’ün ülkemiz gençleri için 04-07 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" fuarında da üniversite tercihinde bulunacak gençlerimizi bilgilendirmeye devam edecek.