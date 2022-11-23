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Düzce Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

23.11.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesinde, deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin spor salonu, tenis kortları ve halı saha bölgesi ile Cumhuriyet Konferans Salonu'nun öğrenciler için açık hale getirildiği aktarılan paylaşımda, "İkinci eviniz olan üniversiteniz sizlerin hizmetindedir. Üniversitemizin hamile ve engelli personelleri bugün idari izinlidir." bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce Üniversitesi ara eğitim

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