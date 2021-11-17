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Düzce Valiliği ekiplerin sahada depreme yönelik tespitlerini sürdürdüğünü bildirdi

17.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Valiliği ekiplerin sahada depreme yönelik tespitlerini sürdürdüğünü bildirdi

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ekiplerin sahada tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılarak, "Herhangi bir endişeye mahal yoktur. Tüm ekiplerimiz sahada tespit çalışmalarına devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün saat 15.40'ta meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Belediye ekiplerimiz, Valiliğimiz ve AFAD; koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm Düzcelileri soğukkanlı ve tedbirli olmaya davet ediyorum."

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