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Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

29.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Esentepe köyünde Gürbüz ve Çufadar aileleri arasında husumete dayalı yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" ve "cinayete yardım" suçlarından tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasında 20 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden Selma ve Mithat Gürbüz olay yeri, Ali Gürbüz hastanede yaşamını yitirmiş, Engin Gürbüz hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaralılara yardıma gelen köylüler ile sağlık ekibine de ateş açan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentileri ile ormanlık alana kaçanların takibi sonrası arazideki aramalarda, 9'u av tüfeği 10 silah, fişek ve mermiler ile avcı hücum yeleği ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce silahlı saldırı

Düzce Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

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