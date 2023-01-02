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Düzce'de deprem hasar tespit sonuçlarına itiraz süresi bugün sona eriyor

02.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Valiliği, 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 şiddetindeki depremin ardından sonuçlanan hasar tespit çalışmalarına itiraz süresinin bugün itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD tarafından 341 mahallede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının 4 Aralık 2022'de sona erdiği anımsatıldı.

Çalışma sonuçlarının askıya çıkmasından bu yana itiraz süresinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız, Düzce Valiliği ve kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-Devlet üzerinden itiraz başvurularını yapabileceklerdir. 4 Aralık'tan bu yana devam eden itiraz süreleri bugün itibarıyla son bulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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