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Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor

23.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, vatandaşlara battaniye ve sıcak çorba dağıtıyor.

Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklarda bekleyişini sürdürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Saat 04.08'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce'deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.

Depremin merkez üssü Gölyaka'da da sokaklarda hareketlilik hakim.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler'de ve parklarda toplandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıtıyor.

Vatandaşlar, televizyonlardan depremle ilgili bilgi almaya çalışırken, ekipler kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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