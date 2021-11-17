Düzce'de depremi hisseden vatandaşlar yaşadıkları korkuyu anlattı

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Cep telefonu bayi işletmecisi Tayyip Türkyılmaz, AA muhabirine, deprem olduğunu ilk etapta anlayamadıklarını söyledi.

Türkyılmaz, "Büyük korku hissettik, oldukça sallandık. Korkuyla dışarı çıktık. Kötü bir duyguydu, Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Spor salonu sahibi Muhammet Bişgin de antrenman sırasında birden sarsılmaya başladıklarını dile getirerek, "Herkes koşuşturmaya başladı. İlkten anlayamadık, daha önce deprem yaşamadık. Büyük bir korku anıydı, sanki yer altından bir şey geçiyor gibiydi." ifadelerini kullandı.

Herkesin panik halde dışarı çıktığını aktaran Bişgin, "Büyük geçmiş olsun Düzce'ye. Allah tekrar yaşatmasın." dedi.

- Çilimli Belediye Başkanı Yavuz: "Artçı depremler olabilir diye teyakkuzda olacağız"

Öte yandan Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, yaptığı açıklamada, depremin kentin hafızasına kazınan bir afet olduğunu belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, "Allah'a şükürler olsun, bir can ve mal kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Allah, daha büyük depremlerden bizleri korusun." diye konuştu.

İlçenin zemininin kötü olmadığını vurgulayan Yavuz, "Muhtarlarımızla irtibat kurduk, herhangi bir yerden olumsuz bilgi gelmedi. Arkadaşlarımız sahada, tüm bölgelere bakıyorlar. Bugün de artçı depremler olabilir diye teyakkuzda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



